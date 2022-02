Cagliari-Napoli 1-1, Osimhen salva gli azzurri (Di martedì 22 febbraio 2022) Niente aggancio in testa alla classifica: il Napoli pareggia a Cagliari e sale a quota 54 punti, pari all'Inter (che ha una partita in meno) e dietro al Milan. Tante assenze per Spalletti che parte con la difesa a tre. La sfida si sblocca nella ripresa con Gaston Pereiro, in rete su evidente errore di Ospina. Pareggio nel finale a firma Osimhen dopo almeno un paio di grandi chance per il raddoppio del Cagliari. Quarto risultato utile di fila per Mazzarri che aggancia a quota 22 punti il Venezia.26^ GIORNATA: Juventus-Torino 1-1, Sampdoria-Empoli 2-, Roma-Verona 2-2, Salernitana-Milan 2-2, Fiorentina-Atalanta 1-0, Venezia-Genoa 1-1, Inter-Sassuolo 0-2, Udinese-Lazio 1-1, Cagliari-Napoli 1-1, Bologna-Spezia ore 21.00.Classifica: Milan 56, Inter, Napoli 54, Juventus 47, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 febbraio 2022) Niente aggancio in testa alla classifica: ilpareggia ae sale a quota 54 punti, pari all'Inter (che ha una partita in meno) e dietro al Milan. Tante assenze per Spalletti che parte con la difesa a tre. La sfida si sblocca nella ripresa con Gaston Pereiro, in rete su evidente errore di Ospina. Pareggio nel finale a firmadopo almeno un paio di grandi chance per il raddoppio del. Quarto risultato utile di fila per Mazzarri che aggancia a quota 22 punti il Venezia.26^ GIORNATA: Juventus-Torino 1-1, Sampdoria-Empoli 2-, Roma-Verona 2-2, Salernitana-Milan 2-2, Fiorentina-Atalanta 1-0, Venezia-Genoa 1-1, Inter-Sassuolo 0-2, Udinese-Lazio 1-1,1-1, Bologna-Spezia ore 21.00.Classifica: Milan 56, Inter,54, Juventus 47, ...

