“Buon punto | ma una decisione non ha premiato” | la critica a Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Va in archivio il match fra Cagliari e Napoli, con il risultato di 1-1. Un pareggio chi divide: da un lato questo è senza dubbio un’occasione sprecata, visti i passi falsi di Inter e Milan, dall’altro non si può non evidenziare che il Cagliari avrebbe meritato la vittoria per quanto fatto vedere in campo. Napoli(Getty Images) Calvano critico: “La difesa a 3 non ha” Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Marcello Calvano ha postato una serie di commenti sulla partita, guardando sia i lati postivi che quelli negativi delottenuto dagli azzurri. In un primo tweet, Calvano ha guardato positivamente il pari ottenuto, pur con qualcosa da ridire riguardo alle scelte dell’allenatore: “La difesa a 3 non ha. Un Napoli sottotono ...