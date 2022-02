Bergamo: da inizio anno 5 arresti e 15 denunce di Polizia locale in area stazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano 21 feb. (Adnkronos) - Cinque arresti, 15 denunce e sei segnalazioni alla Prefettura: sono questi i risultati dell'attività della Polizia locale di Bergamo nel quartiere della Malpensata e soprattutto nell'area della stazione a partire dall'inizio del 2022. Per queste zone il Comune ha deciso da qualche mese di orientare le azioni delle unità mobili di quartiere, partendo dalle segnalazioni e dalle osservazioni di alcuni cittadini, ma anche dando seguito ai rilievi che la Polizia locale e l'assessore e vicesindaco Sergio Gandi hanno evidenziato durante diversi sopralluoghi. Gandi in Consiglio comunale ha riportato i risultati dei controlli dal 1° gennaio a oggi: cinque gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano 21 feb. (Adnkronos) - Cinque, 15e sei segnalazioni alla Prefettura: sono questi i risultati dell'attività delladinel quartiere della Malpensata e soprattutto nell'dellaa partire dall'del 2022. Per queste zone il Comune ha deciso da qualche mese di orientare le azioni delle unità mobili di quartiere, partendo dalle segnalazioni e dalle osservazioni di alcuni cittadini, ma anche dando seguito ai rilievi che lae l'assessore e vicesindaco Sergio Gandi hevidenziato durante diversi sopralluoghi. Gandi in Consiglio comunale ha riportato i risultati dei controlli dal 1° gennaio a oggi: cinque gli ...

