Amici 21, crisi per l’allievo: lacrime e sfogo nella casetta – VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amici di Maria De Filippi: crisi inaspettata per l’allievo di Anna Pettinelli dopo un inizio da brividi e una puntata piena di ostacoli. Amici 21 è diretto verso il serale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 febbraio 2022)di Maria De Filippi:inaspettata perdi Anna Pettinelli dopo un inizio da brividi e una puntata piena di ostacoli.21 è diretto verso il serale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

PontelliMichele : @messveneto Ricordate che facevano così con i barconi africani quando al gov non c’erano i loro amici di sx,pubblic… - AntonioBisaschi : ' amici ' della lega è ora delle barricate se il green pass in tutte le sue forme non viene definitivamente abolito… - Uroborat : @SoleilSorgeFan è stata manipolata e portata all'esasperazione dalle bugie di bugiardo cronico. Ed è arrivata alla… - artvhazza : nessuno dei miei amici se ne frega della mia epilessia, tranne la mia famiglia e qualcuno qui su twitter tra poch… - Lottiequeen17 : RT @Massimi57418362: Ma jess quando abbraccia il don in crisi dite nulla? No,perché sono amici. Vale la stessa cosa per B con S. #jeru -