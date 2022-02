Allegri | Villarreal? Abbiamo il 50% di probabilità di passare Squadra cresciuta mentalmente | Vlahovic va protetto

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Massimiliano, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida trae Juventus, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di...

Le parole degli allenatori Massimiliano, allenatore della Juventus : "La qualificazione è ancora tutta da decidere. [Il] sta vivendo un buon momento, come noi. È una squadra ......proposito della sfida d'andata tra gli spagnoli e i bianconeri mettendo in guardia la formazione disulle insidie possibili in terra iberica. SFIDA - "Non sarà una passeggiata. Il...Le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal è intervenuto in conferenza stampa ...