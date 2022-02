Allegri | «Dovrò proteggere Vlahovic Quando avrà 60 gare di Champions | sarà un giocatore diverso»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Domani si gioca Villarreal-Juventus, ottavi di finale diLeague. Conferenza stampa di, tratta da tuttojuve.com Si aspetta meno difficoltà a livello offensivo? “Non sono d’accordo sulle difficoltà con Atalanta e Torino. La Juventus ha fatto una buona partita. Noi siamo passati da arrivare forse quarti ad essere una squadra che deve vincere lo scudetto ci vuole molta calma e pazienza. Ioi giocatori più giovani o con meno esperienza.giocato 60/70 partite inun, ma non è una questione tecnica ma di testa. Bisogna fare un passetto alla volta con i giocatori e con la squadra. Non possiamo fare tutto e subito. Stiamo ...

... ma la speranza è che i tre punti siano nostri domani - ha proseguito, che poi si è soffermato sui singoli - Domani potrebbe esserci spazio per il tridente, mafare le ultime ...Champions League? L'esordio sarà sicuramente un'emozione unica,essere pronto se il mister mi chiamerà in causa'. Ora resta solo da capire come Maxintenda usare il nuovo bomber, se da ...