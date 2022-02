A Striscia la Notizia arriva Silvia Toffanin e subito c’è un Tapiro d’oro per lei (Di lunedì 21 febbraio 2022) E alla fine è arrivato il giorno del debutto di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci si impreziosisce della presenza della conduttrice che sempre poco ha scelto di darsi al di fuori del suo programma Verissimo. “È il mio primo Tapiro, sono molto orgogliosa“, ha detto a Ezio Greggio che sarà suo compagno di avventura. Bello l’augurio dell’amica Michelle Hunziker:: “Sei nata per fare Striscia, era anni che speravo lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) E alla fine èto il giorno del debutto dila. Il tg satirico di Antonio Ricci si impreziosisce della presenza della conduttrice che sempre poco ha scelto di darsi al di fuori del suo programma Verissimo. “È il mio primo, sono molto orgogliosa“, ha detto a Ezio Greggio che sarà suo compagno di avventura. Bello l’augurio dell’amica Michelle Hunziker:: “Sei nata per fare, era anni che speravo lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TeleConsiglio : Si potrebbe dire come al solito che è lunedì, inizia una nuova settimana per Striscia la Notizia. E invece notizia… - evanghelion66 : @Adnkronos Prossimamente a striscia la notizia intervistato da Brumotti... - gianpaolodabove : @BaylonLu Ho un dilemma: quello russo pronto ad alzare il prezzo a barile, o l'Enzo di Striscia la notizia... mistero misterioso - FuoriIncuboUe : Striscia la Notizia, la cartella-scandalo dell'Agenzia delle Entrate: una truffa vergognosa - tiber_h : RT @gabrillasarti2: ADE ha difficoltà a ricevere le cancellazioni delle tasse non dovute , il bello della tecnologia ! Striscia la Notizia… -