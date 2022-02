Zendaya e Valentino insieme per la campagna Rendez-Vous P E 2022

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’amata attriceè protagonista della nuovaPrimavera-Estatedi. L’artista statunitense ha posato ai Warner Bros Studios di Los Angeles in un set che ricalcava le strade di New York. Il fotografo Michael Bailey-Gates ha immortalato la star di Euphoria in una serie di immagini dinamiche.ha sfoggiato soprattutto outfit

PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNARENDEZ - VOUSfluttua dal backstage alle strade assolate incontrando la sua comunità in una gioiosa polifonia di corpi in movimento. Un viaggio ...Nell'ultimo periodo la celebre attrice statunitense, protagonista dell'ultimo film della saga relativa a Spider - Man , ha posato per la nuova campagna della Maison didenominata 'Rendez - Vous '. La collezione, curata dal ...Il direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli ha trovato in Zendaya la perfetta sintesi della nuova estetica di Valentino che coniuga unicità, talento, eccellenza e magnificenza. Il contrasto ...Guardate Zendaya (cosa che è bene fare sempre) nella nuova campagna di Valentino: siamo pronti a giurare che l'abito simbolo della bella stagione sarà il tubino cut out sui toni del rosa.