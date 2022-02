Zanda | partiti deboli | senza intesa con Draghi salta governo

(Di domenica 20 febbraio 2022) "Se non ci fossetrae idella sua maggioranza, ilnon avrebbe più ragione di esistere". Lo afferma in una intervista a Repubblica Luigi, ex capogruppo del Pd al ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Zanda “Partiti deboli e litigiosi ora basta incidenti o salta tutto” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Se non ci fosse intesa tra Draghi e i partiti della sua maggioranza, il governo non avrebbe più… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Zanda “Partiti deboli e litigiosi ora basta incidenti o salta tutto” -… - ItaliaNotizie24 : Zanda “Partiti deboli e litigiosi ora basta incidenti o salta tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Zanda partiti

La Repubblica

... tutti ihanno problemi di equilibrio al loro interno e anche il Parlamento è in difficoltà", peraltro, conclude, "si va verso elezioni politiche con un terzo dei parlamentari in meno. ..., la strigliata aiè il segno che il premier Draghi non è disposto più a mezze misure? "Rovescio la domanda: a chi converrebbe per i prossimi 12 mesi, da qui alle elezioni, tirare a ..."Se non ci fosse intesa tra Draghi e i partiti della sua maggioranza, il governo non avrebbe più ragione di esistere". Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, Luigi Zanda ..."Il sistema politico italiano è in sofferenza, tutti i partiti hanno problemi di equilibrio al loro interno e anche il Parlamento è in difficoltà", peraltro, conclude Zanda, "si va verso ...