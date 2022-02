Ucraina | comandanti Russia hanno ricevuto ordine invasione

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Crisi tra, gli Stati Unitiinformazioni di intelligence secondo cui irussigli ordini per procedere con un'dell'. Lo sostengono i ...

... gli Stati Uniti hanno informazioni che indicano che sono stati impartiti ordini ai comandanti russi di procedere con un attacco all'Ucraina. Lo riferiscono le emittenti Usa Cbs e Cnn e il Washington Post. Crisi tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti hanno informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto gli ordini per procedere con un'invasione dell'Ucraina. Lo sostengono i media Usa sulla base di fonti dell'intelligence. Kiev, 20 feb. (Adnkronos) - Crisi tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti hanno informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto gli ordini per procedere con un'invasione dell'Ucraina.