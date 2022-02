Ucraina | Cbs | Comandanti Russia hanno ricevuto ordine invasione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022) Kiev, 20 feb. (Adnkronos) - Crisi tra, gli Stati Unitiinformazioni di intelligence secondo cui irussigli ordini per procedere con un'dell'. Lo sostiene il giornalista responsabile per la sicurezza nazionale della Cbs, David Martin, secondo cui l'intelligence ritiene che "stiano facendo tutto quello che iamericani farebbero se ricevessero l'di procedere". Ma il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, dice che parlare di un'russa "nei prossimi giorni è inopportuno". "A oggi - ha affermato a Ictv - la nostra intelligence non registra che truppe offensive russe siano preparate per ...