Tentativi di pace tra Sonia Bruganelli e Adriana | la Volpe le fa un regalo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 febbraio 2022) Questa volta insieme a Verissimo, un po’ le Tina e Gemma del GF VIP ! Le due opinioniste sono state ospiti della puntata di Verissimo del 20 febbraio 2022, giorno tra l’altro, del compleanno di( che si è presentata in collegamento con i bigodini in testa, per scherzare, dicendo di essere quasi pronta per la festa che tra l’altro era organizzata da Giancarlo Magalli, ormai innominabile). Per l’occasione quindiha portato un regalino ache lo ha aperto nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin. Le due opinioniste del Grande Fratello VIP 6 hanno raccontato che nelle ultime settimane le cose sono migliorate e i rapporti non sono più tesi come prima. Succedeva però prima che la ...