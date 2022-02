Tegola in casa Napoli: l’attaccante non ci sarà contro il Cagliari! (Di domenica 20 febbraio 2022) Non c’è pace per gli uomini di Spalletti: il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, dopo l’allenamento mattutino, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in vista del match di domani sera contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Insigne Napoli InfortunioIl numero 24 ha accusato un affaticamento muscolare e proprio per questo motivo il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di non rischiarlo e di non farlo partire per la trasferta. Brutta Tegola per gli azzurri che saranno costretti, così, a dover giocare una partita molto importante su un campo difficile senza il proprio capitano in rosa. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Non c’è pace per gli uomini di Spalletti: il capitano delLorenzo Insigne, dopo l’allenamento mattutino, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in vista del match di domani serail Cagliari alla Sardegna Arena. InsigneInfortunioIl numero 24 ha accusato un affaticamento muscolare e proprio per questo motivo il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di non rischiarlo e di non farlo partire per la trasferta. Bruttaper gli azzurri che saranno costretti, così, a dover giocare una partita molto importante su un campo difficile senza il proprio capitano in rosa.

