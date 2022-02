Sparatoria a una protesta contro le violenze della polizia, uccisa una donna (Di domenica 20 febbraio 2022) Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in una Sparatoria avvenuta ieri sera nel nord-est di Portland, in Oregon, negli Stati Uniti. Le testate giornalistiche locali hanno riferito che il fatto è avvenuta in... Leggi su europa.today (Di domenica 20 febbraio 2022) Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in unaavvenuta ieri sera nel nord-est di Portland, in Oregon, negli Stati Uniti. Le testate giornalistiche locali hanno riferito che il fatto è avvenuta in...

Advertising

FMarazza : Grazie ministro dell'interno la mmmmmmm mentre lei fa controllare i greencazzz mio figlio 16 enne ha assistito alle… - AnsaLombardia : Sparatoria in centro a Pavia: prima c'è stata una rissa. Il sindaco, 'fatto inaccettabile'. Polizia sequestra una s… - mickyCREE : Peccato che manuel e Lulu andranno a convivere e gli errori erano per costruire e superare limiti che una sparatori… - akureyr1 : la cosa peggiore è quando sento urlare gente di notte perché potrebbe essere tranquillamente una sparatoria - armandop55 : @MediasetTgcom24 Sarà come al solito una sparatoria tra Finlandesi e Svedesi,hanno rotto er cazzo sti scandinavi -