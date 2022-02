Sassuolo | Scamacca | 'Non ho esultato perché c'è l'Inter nel mio futuro? No | credevo'

Advertising

SkySport : INTER-SASSUOLO 0-2 Risultato finale ? ? #Raspadori (8’) ? #Scamacca (26’) ? SERIE A – 26^ GIORNATA ??… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Sassuolo 0-2, rete di Scamacca G. (SAS) - carlolaudisa : Sorpasso mancato. A San Siro il #Sassuolo fa il pieno anche con l’#Inter. Apre #Raspadori e #Scamacca fa il bia. Br… - Italia_Notizie : Inter-Sassuolo 0-2: in gol Raspadori-Scamacca, niente vetta per i nerazzurri - LuluFombertasse : RT @Footballogue: [#SerieA????] INTER 0-2 SASSUOLO ? FIN DU MATCH ! ?? Raspadori ?? Scamacca ?? L’Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Scamacca

Uno splendidosorprende a San Siro un' Inter sottotono (0 - 2), soprattutto nel primo tempo. Raspadori egià prima della mezzora indirizzano la partita, confezionando un vantaggio meritato, che ...... Inter -0 - 2 Seconda sconfitta interna per l'Inter, dopo il ko subito dal Liverpool. Raspadori dal limite,Handanovic approssimativo, ospiti avanti al 9'. Il bis lo firmadi testa ...A San Siro il Sassuolo batte i nerazzurri per 2-0, con le reti degli azzurri Raspadori e Scamacca, e certifica il momento negativo della squadra di Simone Inzaghi, che nelle ultime tre partite di ...Giornata da doppia cifra per Gianluca Scamacca: l’attaccante neroverde ha oggi firmato il suo decimo gol in campionato. Inter-Sassuolo è stata fissata sullo 0-2 grazie alla marcatura di testa del ...