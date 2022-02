Salvini vedrà Draghi, fonti Lega: preoccupano sbarchi e sicurezza (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteo Salvini vedrà il presidente del Consiglio Mario Draghi nei prossimi giorni: fonti della Lega sottolineano che il leader del partito intende esprimere "grande soddisfazione" per il decreto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteoil presidente del Consiglio Marionei prossimi giorni:dellasottolineano che il leader del partito intende esprimere "grande soddisfazione" per il decreto ...

carolpantanifi : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO GLI SBAR… - LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO G… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Salvini fa sapere che nei prossimi giorni vedrà #Draghi cui esprimerà soddisfazione per il #decretoenergia e sostegno p… - lucianoghelfi : #Salvini fa sapere che nei prossimi giorni vedrà #Draghi cui esprimerà soddisfazione per il #decretoenergia e soste… - bukerex27 : @matteosalvinimi Salvini mi dia retta Dopo 3 dosi , ha preso il covid, ora si faccia la quarta Vedrà quante minchiate in meno spara -

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 19 febbraio 2022 - Si vedrà tra un anno alle Politiche e alle Regionali. All'inizio il rapporto partì male, con Pompeo ... Vero che Matteo Salvini sta cercando di sfondare al centro, ma come sarà mai possibile che il Pd e ...

