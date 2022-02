Ministro ugandese non stringe la mano a Von der Leyen: Boldrini, “Grave atto di sessismo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Ignorare una figura istituzionale perché donna è un Grave atto di sessismo. Il Ministro ugandese Odongo, non stringendo la mano a Von der Leyen, qualifica se stesso e il regime di Museveni. Dopo il Sofagate di Erdogan, un altro brutto episodio in presenza di Charles Michel”. Così la parlamentare del Pd Laura Boldrini (foto), ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Ignorare una figura istituzionale perché donna è undi. IlOdongo, nonndo laa Von der, qualifica se stesso e il regime di Museveni. Dopo il Sofagate di Erdogan, un altro brutto episodio in presenza di Charles Michel”. Così la parlamentare del Pd Laura(foto), ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

lauraboldrini : Ignorare una figura istituzionale perché donna è un grave atto di sessismo. Il ministro ugandese #Odongo, non stri… - NicolaPorro : ?? È successo un nuovo #sofagate: il ministro ugandese si avvicina a #UrsulavonderLeyen, poi... (VIDEO) ?? - TeresaBellanova : Lo sgarbo istituzionale compiuto dal ministro ugandese Abubakhar Jeje Odongo nei confronti della Presidente Ursula… - GiovanniMario12 : RT @lauraboldrini: Ignorare una figura istituzionale perché donna è un grave atto di sessismo. Il ministro ugandese #Odongo, non stringend… - l_onofri : RT @lauraboldrini: Ignorare una figura istituzionale perché donna è un grave atto di sessismo. Il ministro ugandese #Odongo, non stringend… -