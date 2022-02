Michelle Hunziker sconvolta da Maria De Filippi: per fermare l'eccessiva salivazione... il segreto svelato (Di domenica 20 febbraio 2022) Riavvolgere il nastro di qualche giorno, si torna negli studi di Michelle Impossibile, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Già, perché nella prima puntata tra gli ospiti c'era Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate e seguite d'Italia. E nel corso della puntata, la De Filippi si è spesa in alcuni consigli e lezioni alla collega, rivelandole qualche trucco del mestiere che ha perfezionato nel corso della sua lunghissima carriera. Nel dettaglio, la De Filippi ha anche spiegato alla Hunziker come mangiarsi e gustarsi una caramella mentre conduce un programma, abitudine di Maria, che però riesce a farlo senza farsi notare più di troppo. Quando conduce Uomini e Donne, spiega, va vicino a un borsello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Riavvolgere il nastro di qualche giorno, si torna negli studi diImpossibile, il programma condotto dasu Canale 5. Già, perché nella prima puntata tra gli ospiti c'eraDe, una delle conduttrici più amate e seguite d'Italia. E nel corso della puntata, la Desi è spesa in alcuni consigli e lezioni alla collega, rivelandole qualche trucco del mestiere che ha perfezionato nel corso della sua lunghissima carriera. Nel dettaglio, la Deha anche spiegato allacome mangiarsi e gustarsi una caramella mentre conduce un programma, abitudine di, che però riesce a farlo senza farsi notare più di troppo. Quando conduce Uomini e Donne, spiega, va vicino a un borsello ...

