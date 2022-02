Lauro all' Eurovision per San Marino Ma sul web scoppia la polemica

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il cantante strappa il pass per l'come rappresentante di San, ma la sua partecipazione sta creando non poche polemiche sul web

Achilleha vinto la prima edizione di "Una Voce per San Marino" con la canzone "Stripper" e parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano'Eurovision Song Contest, in programma dal 10 ...'Esc incontrerà di nuovo, tra gli altri, il duo composto da Mahmood e Blanco, portacolori dell'Italia e vincitori con Brividi dell'ultimo festival di Sanremo , dovesi è piazzato 14° con ...L'artista ha trionfato all'evento "Una voce per San Marino", trasmesso sabato ... San Marino”, trasmesso sabato 19 febbraio da San Marino RTV e da Radio San Marino. Lauro con la canzone “Stripper” ha ...09:50Palermo, momenti di tensione in una discoteca: ragazzi pretendono di entrare con il locale pieno, intervengono i Carabinieri 09:50Ci sarà anche Achille Lauro all’Eurovision: rappresenterà San ...