L'ambasciatrice in Australia Francesca Tardioli cade dal terrazzo e muore. Era tornata in Italia per le ferie (Di domenica 20 febbraio 2022) E' morta a Foligno L'ambasciatrice Italiana in Australia Francesca Tardioli, che si trovava nella sua città per alcuni giorni di ferie. La notizia è riportata da alcuni giornali locali. In particolare secondo il Corriere dell'Umbria, Tardioli è morta dopo essere caduta dal balcone di una abitazione, perdendo l'equilibrio sporgendosi da un terrazzo. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte degli investigatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

