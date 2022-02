"La più grande guerra in Europa dal '45". Per Johnson sarà catastrofe: "Vladimir Putin ha già iniziato..." (Di domenica 20 febbraio 2022) Più passano le ore, più cresce la tensione all'interno della crisi tra Ucraina e Russia. E a fotografare la situazione, con parole drammatiche, è Boris Johnson, il premier britannico, che interpellato dalla Bbc a margine della conferenza sulla sicurezza che si sta tenendo a Monaco non ha usato giri di parole per definire i progetti di Vladimir Putin. "Il piano è già iniziato", ha premesso BoJo, secondo cui "le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando la più grande guerra in Europa dal 1945". Insomma, parole che tratteggiano uno scenario catastrofico. Stando a quanto riferito da Johnson, le truppe russe non stanno solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall'area circostante a Kiev. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Più passano le ore, più cresce la tensione all'interno della crisi tra Ucraina e Russia. E a fotografare la situazione, con parole drammatiche, è Boris, il premier britannico, che interpellato dalla Bbc a margine della conferenza sulla sicurezza che si sta tenendo a Monaco non ha usato giri di parole per definire i progetti di. "Il piano è già", ha premesso BoJo, secondo cui "le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando la piùindal 1945". Insomma, parole che tratteggiano uno scenario catastrofico. Stando a quanto riferito da, le truppe russe non stanno solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall'area circostante a Kiev. E ...

L'Europa non tollera più l'approccio cinesi sui brevetti Punto Informatico