Infortunio Rugani, i tempi di recupero del difensore della Juventus (Di domenica 20 febbraio 2022) Infortunio Rugani, c'è il comunicato! Le condizioni UFFICIALI del difensore della Juve dopo gli esami svolti al J Medical Non sollo Dybala, anche Rugani ha effettuato accertamenti dopo i problemi accusati nel derby. Il comunicato della Juventus: IL COMUNICATO – «Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

