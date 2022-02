Infortunio Pedro: problema alla caviglia. Altra tegola per Sarri (Di domenica 20 febbraio 2022) : le ultime sulle condizioni dell’attaccante spagnolo Piove sul bagnato in casa Lazio. A metà del primo tempo della sfida contro l’Udinese, gara nella quale i biancocelesti sono al momento sotto per 1-0, Pedro è stato costretto ad uscire a causa di un problema alla parte interna della caviglia sinistra. Sarri ha sostituito lo spagnolo ex Barcellona con Cabral. Prossime ore decisive per capire la reale entità del problema fisico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) : le ultime sulle condizioni dell’attaccante spagnolo Piove sul bagnato in casa Lazio. A metà del primo tempo della sfida contro l’Udinese, gara nella quale i biancocelesti sono al momento sotto per 1-0,è stato costretto ad uscire a causa di unparte interna dellasinistra.ha sostituito lo spagnolo ex Barcellona con Cabral. Prossime ore decisive per capire la reale entità delfisico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

