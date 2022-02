Il DTM 2022 scoppia d’iscritti e non è ancora finita

(Di domenica 20 febbraio 2022) La formula GT3 pare stia funzionando per il DTM, che nelfarà il boom d’iscrizioni. Tra le entry confermate contiamo già 24 vetture pronte a scendere in pista, ma ci sono possibilità che tale cifra aumenti. Ci sonodei team che saranno della partita ma che non hannocomunicato i loro piani. Il DTM partirà il primo maggio sul circuito di Portimao, per un totale di otto prove. Il Lausitzring, il Nurburgring e Hockenheim saranno le piste tedesche in gara, a cui si aggiunge il cittadino del Norisring. Imola entra al posto di Monza, il Red Bull Ring è confermato, ed entra Spa. DTM: quali sono le iscrizioni confermate? Mercedes AMG schiera quest’anno sette vetture, che potrebbero diventare otto. Il team Mucke accoglie a braccia aperte Maximilian Buhk come unico pilota, ma ...

megalomaxi92 : #DTM | @nico_mueller e @devgore12 saranno ancora i piloti del Team Rosberg nel 2022, con l'obiettivo di tornare a v… - Tuttipazziperi1 : Il team Rosberg conferma Nico Müller e Dev Gore per la stagione 2022 del DTM. - luca_pelle2508 : Team Rosberg ancora presente con Audi nel DTM #pellemotorsport #motori #racing #motorsport #passion - PelleMotorsport : Team Rosberg ancora presente con Audi nel DTM #pellemotorsport #motori #racing #motorsport #passion @DTM - megalomaxi92 : #DTM | @Walkenhorst_MS e @Team_Schubert saranno i due team @BMWMotorsport nel 2022. Tra i piloti confermati… -

Il team Rosberg ha optato per la continuità. Per la stagione 2022 del DTM, la squadra fondata da Keke Rosberg ha confermato Nico Muller e Dev Gore al volante delle Audi R8 LMS. Lo svizzero Muller non ...