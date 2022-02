Green pass obbligatorio, le date che condurranno all’abolizione (Di domenica 20 febbraio 2022) del certificato verde e al ritorno alla normalità La curva dei contagi è ormai in discesa, a dirlo è stato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che tuttavia resta sempre cauto, invitando i cittadini alla prudenza. Nonostante ciò, il nostro Paese sta procedendo verso la lenta e graduale normalità. Se altri paesi europei hanno già abolito la maggior parte delle restrizioni o lo stanno per fare, in Italia dal 20 febbraio inizieranno a cambiare le cose. Si parete con la capienza degli stadi, passando al 75% all’aperto e al 60% al chiuso, mentre dal 10 marzo si potranno «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Leggi anche: VARIANTE OMICRON BA.2 PIÙ AGGRESSIVA DELLA PRECEDENTE Il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 20 febbraio 2022) del certificato verde e al ritorno alla normalità La curva dei contagi è ormai in discesa, a dirlo è stato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che tuttavia resta sempre cauto, invitando i cittadini alla prudenza. Nonostante ciò, il nostro Paese sta procedendo verso la lenta e graduale normalità. Se altri paesi europei hanno già abolito la maggior parte delle restrizioni o lo stanno per fare, in Italia dal 20 febbraio inizieranno a cambiare le cose. Si parete con la capienza degli stadi,ando al 75% all’aperto e al 60% al chiuso, mentre dal 10 marzo si potranno «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Leggi anche: VARIANTE OMICRON BA.2 PIÙ AGGRESSIVA DELLA PRECEDENTE Il ...

