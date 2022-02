F1, l’ex pilota Charles Pic compra il Team DAMS (Di domenica 20 febbraio 2022) Nuovo impegno imprenditoriale per Charles Pic, ex pilota di F1 con Marussia, Caterham e Lotus dal 2012 al 2014. Il francese ha reso noto di aver acquistato il Team DAMS, formazione che corre a tempo pieno in FIA F2 2022 con l’israeliano Roy Nissany ed il giapponese Ayumu Iwasa. Il legame con la realtà tra il pilota e la realtà francese è sempre stato molto forte. Il nonno Charles-Pierre André aveva infatti sostenuto la carriera in DAMS di Éric Bernard e Olivier Panis, mentre Arthur Pic aveva militato nel 2012 nella World Series by Renault 3.5. l’ex protagonista della massima formula ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: Sono convinto che DAMS possa avere successo dentro e fuori pista. Non vedo l’ora di vedere cosa ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Nuovo impegno imprenditoriale perPic, exdi F1 con Marussia, Caterham e Lotus dal 2012 al 2014. Il francese ha reso noto di aver acquistato il, formazione che corre a tempo pieno in FIA F2 2022 con l’israeliano Roy Nissany ed il giapponese Ayumu Iwasa. Il legame con la realtà tra ile la realtà francese è sempre stato molto forte. Il nonno-Pierre André aveva infatti sostenuto la carriera indi Éric Bernard e Olivier Panis, mentre Arthur Pic aveva militato nel 2012 nella World Series by Renault 3.5.protagonista della massima formula ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: Sono convinto chepossa avere successo dentro e fuori pista. Non vedo l’ora di vedere cosa ...

Advertising

VercesiErnesto : RT @ilgiornale: L'ex pilota Ferrari parlando del passato fa alcune rivelazioni sugli ex colleghi Alonso, Raikkonen e Schumacher https://t.c… - ilgiornale : L'ex pilota Ferrari parlando del passato fa alcune rivelazioni sugli ex colleghi Alonso, Raikkonen e Schumacher - AciStorico : Giuria di prestigio per #MonraceGVcup 2022 con l'ex pilota di #F1 #IvanCapelli ed il giornalista e scrittore… - LaRagione_eu : È morto #GailHalvorsen, il pilota che nel 1948 sfidò l'embargo dell'ex Unione sovietica e lanciò dal suo aereo dolc… - AutoAste : #f1 #formula1 ?? All'asta ora, clicca sul link scoprire i dettagli del lotto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : l’ex pilota F1, l'ex pilota Charles Pic compra il Team DAMS OA Sport