diversi | poesia come un’istantanea del conflitto | i versi di Alessandro Ardigò

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il secondo appuntamento della rubrica dedicata ai poeti bergamaschi è con lo scrittore di Caravaggio, editor e professore di letteratura. “Esprimere qualcosa, nel senso proprio di ex-primere, cioè di ‘tirar fuori’, spesso è lancinante e per questo, forse, terapeutico, per chi scrive e per chi legge”