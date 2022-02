Dionisi: «Non accontentiamoci, vittoria di tutti. Berardi unico top player che ho» (Di domenica 20 febbraio 2022) Dionisi: «Non accontentiamoci, vittoria di tutti. Barardi unico top player che ho». Parla il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a DAZN dopo Inter-Sassuolo. VINCERE IN CASA DI JUVE, INTER E MILAN – «Forse non ci avrei creduto però lavoriamo per questo. Dovevamo sfruttare le nostre possibilità. Sapevamo che l’Inter veniva da un impegno di Champions, la nostra intenzione era giocarcela. A tratti ce l’abbiamo fatta, per altri meno perchè la forza dell’Inter è tanta. Sapevamo di giocarcela a viso aperto». TOP player DEL SASSUOLO – «Ad oggi l’unico che ha dimostrato è Berardi. Gli altri sono all’inizio di un percorso. Voi parlate tanto, io devo un po’ stemperare e devono imparare tutti a meritarci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022): «Nondi. Bararditopche ho». Parla il tecnico del Sassuolo Alessioa DAZN dopo Inter-Sassuolo. VINCERE IN CASA DI JUVE, INTER E MILAN – «Forse non ci avrei creduto però lavoriamo per questo. Dovevamo sfruttare le nostre possibilità. Sapevamo che l’Inter veniva da un impegno di Champions, la nostra intenzione era giocarcela. A tratti ce l’abbiamo fatta, per altri meno perchè la forza dell’Inter è tanta. Sapevamo di giocarcela a viso aperto». TOPDEL SASSUOLO – «Ad oggi l’che ha dimostrato è. Gli altri sono all’inizio di un percorso. Voi parlate tanto, io devo un po’ stemperare e devono impararea meritarci ...

