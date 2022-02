Covid | positiva la regina Elisabetta In Italia calo dei ricoveri | i nuovi casi sono 42 081

(Di domenica 20 febbraio 2022)42.081 idinelle ultime 24 ore ine 141 i morti. E’ quanto emerge dal bollettino aggiornato dell’emergenza. In totale le vittime salgono a 152.989 mentre itotali12.469.975.372.776 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ine il tasso di positività è all’11,3%.13.284 i ricoverati con sintomi(-103) e 934 i ricoverati in terapia intensiva (-19). Se la curva dei positivi appare in flessione, ilha comunque fatto breccia a Buckingham Palace, dove la, 95 anni, è risultata contagiata anche se registra “lievi sintomi” della malattia e continuerà ad assolvere i suoi ...

Sono 12.469.975 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.348.347, in calo di 21.431 nelle ultime 24 ore, mentre le persone dimesse e guarite dal Covid-19 nelle ultime 24 ore risultano essere 63.492 ...