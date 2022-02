Champions League 2021/2022, la partita di Amazon: Atletico Madrid-Manchester United su Prime (Di domenica 20 febbraio 2022) Sarà Atletico Madrid-Manchester United la partita che potrà essere seguita su Amazon Prime nel prossimo turno dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. La partita è in programma allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. Il match segue quello tra Inter e Liverpool, trasmesso la scorsa settimana in esclusiva da Prime. Simeone contro Solskjaer e clima derby per CR7 che spera di trovare i gol in Europa per i quarti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Saràlache potrà essere seguita sunel prossimo turno dell’andata degli ottavi di finale di. Laè in programma allo stadio Wanda Metropolitano di, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. Il match segue quello tra Inter e Liverpool, trasmesso la scorsa settimana in esclusiva da. Simeone contro Solskjaer e clima derby per CR7 che spera di trovare i gol in Europa per i quarti. SportFace.

