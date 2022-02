Calcio italiano in lutto. Addio al capitano simbolo di una stagione indimenticabile (Di domenica 20 febbraio 2022) lutto nello sport. Prima calciatore poi allenatore e dirigente sportivo, nonchè ospite nelle vesti di opinionista in diversi programmi tv dedicati alla disciplina. Un metodo ‘rivoluzionario’ quello di Pierluigi Froscio, che chiude per sempre i suoi occhi all’età di 73 anni. Tra i messaggi di cordoglio anche quelli da parte della Gazzetta dello Sport. Pierluigi Froscio muore nella notte presso l’ospedale di Monza dove era stato ricoverato in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute e dello stato della malattia che lo aveva colpito da qualche tempo. Come calciatore, Pierluigi Froscio ha chiuso la carriera agonistica col Rimini in Serie C2 nella stagione 1984-1985. In carriera ha totalizzato complessivamente 175 presenze e 5 reti in Serie A e 143 presenze e 3 reti in Serie B. Froscio è riuscito a interprere nella sua lunga ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)nello sport. Prima calciatore poi allenatore e dirigente sportivo, nonchè ospite nelle vesti di opinionista in diversi programmi tv dedicati alla disciplina. Un metodo ‘rivoluzionario’ quello di Pierluigi Froscio, che chiude per sempre i suoi occhi all’età di 73 anni. Tra i messaggi di cordoglio anche quelli da parte della Gazzetta dello Sport. Pierluigi Froscio muore nella notte presso l’ospedale di Monza dove era stato ricoverato in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute e dello stato della malattia che lo aveva colpito da qualche tempo. Come calciatore, Pierluigi Froscio ha chiuso la carriera agonistica col Rimini in Serie C2 nella1984-1985. In carriera ha totalizzato complessivamente 175 presenze e 5 reti in Serie A e 143 presenze e 3 reti in Serie B. Froscio è riuscito a interprere nella sua lunga ...

