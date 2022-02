Bollette, ricerca SocialCom: “In rete esplode rabbia e sconcerto tra gli italiani” (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nonostante gli interventi straordinari per ridimensionare l’impatto del caro-energia, i rincari delle Bollette sono pesanti: nel primo trimestre 2022 si segnala un aumento del 131% della luce e del 94% del gas, come ha rilevato Arera in audizione al Senato (15 febbraio 2022). Il tema dei rincari delle Bollette è diventato centrale anche in rete nella prima metà del mese di febbraio. SocialCom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni sul web tra il 1° e il 15 febbraio, per cercare di capire il sentiment rispetto a quanto sta accadendo (IL REPORT). In questo periodo di tempo, si registrano oltre 11 milioni di interazioni sul tema. A preoccupare moltissimo sono gli aumenti in bolletta. Migliaia i post sui social dove gli utenti condividono gli screenshot ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nonostante gli interventi straordinari per ridimensionare l’impatto del caro-energia, i rincari dellesono pesanti: nel primo trimestre 2022 si segnala un aumento del 131% della luce e del 94% del gas, come ha rilevato Arera in audizione al Senato (15 febbraio 2022). Il tema dei rincari delleè diventato centrale anche innella prima metà del mese di febbraio., con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni sul web tra il 1° e il 15 febbraio, per cercare di capire il sentiment rispetto a quanto sta accadendo (IL REPORT). In questo periodo di tempo, si registrano oltre 11 milioni di interazioni sul tema. A preoccupare moltissimo sono gli aumenti in bolletta. Migliaia i post sui social dove gli utenti condividono gli screenshot ...

