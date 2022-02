Atp Dubai, Djokovic: “Non posso scegliere dove andare a giocare, che delusione” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Qualunque sia il torneo a cui sarò in grado di giocare, cercherò di raggiungere quel paese e giocare quel torneo”. Intervenuto dal torneo Atp di Dubai che giocherà come primo appuntamento stagionale, Novak Djokovic ha ripercorso con amarezza quanto accaduto in questo ultimo mese: “Non posso scegliere dove posso andare a giocare. In ogni caso, non è stato davvero difficile per me prendere una racchetta e uscire, praticare sport e giocare. Sono il più preparato possibile”. E sul caos Australian Open: “Sono rimasto deluso, ero triste per il modo in cui tutto è andato e il modo in cui ho dovuto lasciare il paese”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Qualunque sia il torneo a cui sarò in grado di, cercherò di raggiungere quel paese equel torneo”. Intervenuto dal torneo Atp diche giocherà come primo appuntamento stagionale, Novakha ripercorso con amarezza quanto accaduto in questo ultimo mese: “Non. In ogni caso, non è stato davvero difficile per me prendere una racchetta e uscire, praticare sport e. Sono il più preparato possibile”. E sul caos Australian Open: “Sono rimasto deluso, ero triste per il modo in cui tutto è andato e il modo in cui ho dovuto lasciare il paese”. SportFace.

