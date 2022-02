Anche la regina Elisabetta è positiva al Covid (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il principe Carlo e la moglie Camilla, la regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid. Buckingham Palace rassicura sulle sue condizioni Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il principe Carlo e la moglie Camilla, laII è risultataal. Buckingham Palace rassicura sulle sue condizioni

Advertising

itsnotfz : No vabbè anche la regina ha il Covid - Cassandroebasta : Eccolo qua! Così si vede meglio, quello da licenziare con disonore, SUBITO!!! @_Carabinieri_ Lo rintracciamo e lo m… - laregione : Anche Elisabetta II contagiata dal coronavirus - mnnchp20 : RT @Cinguetterai_: Il covid non sa contro chi si è messo. La Regina Elisabetta II sconfiggerà anche il coronavirus. #GodSaveTheQueen https… - MbPic68 : @nytimes Nel Mondo dà inizio Pandemia ci sono stati 420.000.000 Milioni di contagiati, dispiace per la Regina ma su… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche regina Drusilla Foer regina di uno show in prima serata su Rai1 Non solo si è dimostrata spiritosa, ma ci ha dato anche una lezione di umiltà e tolleranza con il suo monologo su diversità e unicità. Siamo molto contenti che abbia ora la possibilità di proseguire ...

La Regina Elisabetta positiva al Covid. Buckingham Palace: "Sintomi lievi" Nonostante tutte le precauzione, dopo il principe Carlo anche la Regina Elisabetta d'Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce Buckingham Palace, secondo cui la sovrana registra "lievi sintomi" della malattia e continuerà ad ...

Coronavirus oggi. Regno Unito, la Regina Elisabetta positiva al Covid Il Sole 24 ORE Anche Elisabetta II contagiata dal coronavirus La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana britannica, che ha 95 anni, sta riscontrando «sintomi lievi simili a un ...

La Regina Elisabetta positiva al Covid a 95 anni: la nota di Buckingham Palace: "Sintomi lievi" La Regina Elisabetta II è stata contagiata dal virus ... Tuttavia c’è apprensione per la salute di Elisabetta: anche se ha già ricevuto la dose booster ha 95 anni e deve arrivare in forma agli ...

Non solo si è dimostrata spiritosa, ma ci ha datouna lezione di umiltà e tolleranza con il suo monologo su diversità e unicità. Siamo molto contenti che abbia ora la possibilità di proseguire ...Nonostante tutte le precauzione, dopo il principe CarlolaElisabetta d'Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce Buckingham Palace, secondo cui la sovrana registra "lievi sintomi" della malattia e continuerà ad ...La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana britannica, che ha 95 anni, sta riscontrando «sintomi lievi simili a un ...La Regina Elisabetta II è stata contagiata dal virus ... Tuttavia c’è apprensione per la salute di Elisabetta: anche se ha già ricevuto la dose booster ha 95 anni e deve arrivare in forma agli ...