Addio a Marino Golinelli | industriale farmaceutico e filantropo

(Di domenica 20 febbraio 2022) Negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione dell’Opificio, una cittadella della scienza dedicata soprattutto ai più giovani

Ultime Notizie dalla rete : Addio Marino

"Ho mandato un sms dia mia moglie. Ero convintissimo che la morte ci prendeva tutti", ha ... "Sono in contatto con il capo del RAM", il Reparto ambientaledella Guardia Costiera, e "al ...Fondatore e direttore di un'importante industria farmaceutica, a un certo punto della sua vita ha deciso di investire nella creazione di una Fondazione "Per fornire ai giovani dai 18 mesi ai 35 anni ...Cronaca - Era il 2010, lui aveva 91 anni mentre io ne portavo appena 30. Con i suoi occhiali a goccia osservava innamorato un Morandi, orgoglio bolognese dell'Esposizione Universale'. Così il sindaco ...Addio a Marino Golinelli, industriale e filantropo, morto nella serata di ieri a Bologna. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come ...