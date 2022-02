Volta ao Algarve 2022: Remco Evenepoel domina la cronometro e si prende la maglia. 16° Samuele Battistella (Di sabato 19 febbraio 2022) Si è appena conclusa la cronometro valevole per la quarta tappa alla Volta ao Algarve 2022. A trovare la vittoria nel percorso da Vila Real do Santo Antonio a Tavira è Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), protagonista di una strepitosa prova contro il tempo. Il belga ha terminato i 32,2 km in 37’49” (51.089 km/h di media), mostrando una grandissima forma fisica. Secondo posto per lo svizzero Stefan Küng (Groupama – FDJ), che all’arrivo accusa un ritardo di 58 secondi, mentre chiude in terza posizione il britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), con un ritardo di 1’06. Il primo italiano all’arrivo è Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), 16° a 2’59” dalla vetta. In seguito a questa tappa, Evenepoel conquista la vetta ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Si è appena conclusa lavalevole per la quarta tappa allaao. A trovare la vittoria nel percorso da Vila Real do Santo Antonio a Tavira è(Quick-Step Alpha Vinyl Team), protagonista di una strepitosa prova contro il tempo. Il belga ha terminato i 32,2 km in 37’49” (51.089 km/h di media), mostrando una grandissima forma fisica. Secondo posto per lo svizzero Stefan Küng (Groupama – FDJ), che all’arrivo accusa un ritardo di 58 secondi, mentre chiude in terza posizione il britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), con un ritardo di 1’06. Il primo italiano all’arrivo è(Astana Qazaqstan Team), 16° a 2’59” dalla vetta. In seguito a questa tappa,conquista la vetta ...

