Virginia | due sorelle gemelle sposano due fratelli gemelli | clamoroso | ecco come escono i figli

Liberoquotidiano.it

Una storia curiosa quella che arriva dagli Stati Uniti. Le protagoniste sonosorelle gemelle omozigote, Brittany e Briana , che hanno sposatofratelli gemelli omozigoti, Josh e Jeremy . Lecoppie, poi, hanno dato alla lucebambini a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro: uno è nato a gennaio e l'altro ad aprile 2021. Parlando dei figli, lesorelle hanno raccontato: 'Sono ...Durante la gravidanza , lesorelle avevano dichiarato di essere entusiaste e grate 'di ... Le coppie si sono sposate il 5 agosto 2018, e vivono nella stessa casa in, con i loro figli.Negli USA, in Virginia, due gemelle omozigote, Brittany e Briana, hanno sposato due gemelli omozigoti, Josh e Jeremy. Le coppie si sono sposate il 5 agosto 2018, vivono nella stessa casa in Virginia e ...Hanno sposato due gemelli anche loro omozigoti ... Le coppie si sono sposate il 5 agosto 2018, vivono tutte nella stessa casa in Virginia e ora stanno allargando le loro famiglie.