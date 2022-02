Un Posto al Sole, chi è Giovanni? Tutto su Alessandro Gruttadauria (Di sabato 19 febbraio 2022) Conosciamo meglio il nuovo entrato in Un Posto al Sole: Tutto su Alessandro Gruttadauria. Chi è davvero Giovanni? In quest’ultimo periodo, Katia ha fatto ritorno alla Terrazza. Oltre a vedere come stesse suo figlio Nunzio, la donna ha scelto di restare anche per delle problematiche nella sua relazione. Il suo compagno, infatti, per stessa ammissione della donna, era diventato asfissiante ed i litigi tra i due erano ormai troppo frequenti. Giovanni parla al telefono con Katia (via screenshot)Abbiamo scoperto per la prima volta l’identità dell’uomo durante un colloquio telefonico tra lui e Katia. Come raccontato dalla donna, le cose tra i due non sembrano andare bene considerato il litigio al quale abbiamo assistito. Giovanni, però, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 19 febbraio 2022) Conosciamo meglio il nuovo entrato in Unalsu. Chi è davvero? In quest’ultimo periodo, Katia ha fatto ritorno alla Terrazza. Oltre a vedere come stesse suo figlio Nunzio, la donna ha scelto di restare anche per delle problematiche nella sua relazione. Il suo compagno, infatti, per stessa ammissione della donna, era diventato asfissiante ed i litigi tra i due erano ormai troppo frequenti.parla al telefono con Katia (via screenshot)Abbiamo scoperto per la prima volta l’identità dell’uomo durante un colloquio telefonico tra lui e Katia. Come raccontato dalla donna, le cose tra i due non sembrano andare bene considerato il litigio al quale abbiamo assistito., però, ...

