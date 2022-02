Traffico Roma del 19-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara una buona giornata ben trovati a questo appuntamento rallentato ilin via di Pietralata tra via del Casale Rocchi & via dei Monti di Pietralata via di Pietralata temporaneamente chiusa per un intervento dei vigili del fuoco la causa alberi sulla strada equindi bloccato un incidente all’uscita Tuscolana del raccordo anulare in Direzione Frascati rallentamenti per il resto non molto ilAbbiamo rallentamenti sulla Nomentana e sulla Cassia rispettivamente nelle zone di Montesacro e di Tomba di Nerone code a tratti in via Papiria siamo in zona Don Bosco qualche radio sulla Appia Pignatelli sul lungotevere possibili difficoltà di circolazione all’altezza di Trastevere e di Castel Sant’Angelo da ieri chiusa via del Trullo per una fuga di gas deviato il ...