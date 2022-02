Serie A 2021/2022, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra (Di sabato 19 febbraio 2022) La classifica del girone di ritorno della Serie A 2021/2022, ecco tutti i punti squadra per squadra per verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare più punti da gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostra classifica aggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Napoli 14 Milan 13 Verona 13** Juventus 13** Lazio 11 Cagliari 11 Spezia 10 Roma 9** Inter 8* Torino 8 Fiorentina 7* Sassuolo 6 Atalanta 6* Sampdoria 6** Salernitana 5* Udinese 4* Venezia 4* Genoa 4 Empoli 4** Bologna 1 * una ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ladeldidella, eccoperper verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare piùda gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostraaggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Napoli 14 Milan 13 Verona 13** Juventus 13** Lazio 11 Cagliari 11 Spezia 10 Roma 9** Inter 8* Torino 8 Fiorentina 7* Sassuolo 6 Atalanta 6* Sampdoria 6** Salernitana 5* Udinese 4* Venezia 4* Genoa 4 Empoli 4** Bologna 1 * una ...

Serie A 2021-22, chi vince lo scudetto? Le previsioni su Roma, Napoli, Lazio, Juve e... Corriere dello Sport Highlights e gol Bari-Campobasso 2-3, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO) Match interessante e parecchio emozionante quello tra Bari e Campobasso che si chiude con una vittoria ospite per 2-3. Ben 5 gol e tante emozioni in quello che è comunque un match fondamentale.

Viterbese – Modena: diretta live e risultato in tempo reale Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventottesima giornata di Serie C 2021/2022 VITERBO – Domenica 20 febbraio, alle ore 14.30, allo Stadio “Rocchi”, andrà in scena Viterbese – Modena, ...

