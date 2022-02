Salernitana-Milan 2-2: i granata fermano la capolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Salernitana-Milan 2-2. Pareggio ricco di gol quello che è andato in scena questa sera allo stadio Arechi. La capolista passa in vantaggio dopo soli cinque minuti con Messias che approfitta di un buco difensivo dei granata. I quali, però, inpiegano poco per reagire e trovano il pari con Bonazzoli. Nella ripresa, i padroni di casa completano il sorpasso con una incornata di Djuric. Dura appena tre minuti la gioia dei granata, perché Rebic riequilibra il match con un tiro dalla distanza. AS Roma – Verona 2-2: cronaca di una vittoria mancata L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022)2-2. Pareggio ricco di gol quello che è andato in scena questa sera allo stadio Arechi. Lapassa in vantaggio dopo soli cinque minuti con Messias che approfitta di un buco difensivo dei. I quali, però, inpiegano poco per reagire e trovano il pari con Bonazzoli. Nella ripresa, i padroni di casa completano il sorpasso con una incornata di Djuric. Dura appena tre minuti la gioia dei, perché Rebic riequilibra il match con un tiro dalla distanza. AS Roma – Verona 2-2: cronaca di una vittoria mancata L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - DiMarzio : .@OfficialUSS1919 I Messi in vendita altri 6mila biglietti per la partita contro il @acmilan - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919 e @acmilan - alecsieyBack : capuano 5 tweet sul pareggio della Juve CON IL TORINO, vediamo quanti ne fa sul pareggio del milan CON LA SALERNITANA - WalterDAscoli : RT @DonatoEuropa: In campo ho visto un grande Milan. Aveva la n.11 e giocava per la Salernitana -