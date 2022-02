Rudy Giuliani contro Eminem: “Si inginocchiasse in un altro Paese” (Di sabato 19 febbraio 2022) Rudy Giuliani, il sindaco di New York, si scaglia contro Eminem dopo l’halftime show del Super Bowl 2022: “Con il supporto a Black Lives Matter l’NFL ha preso in giro la polizia”, ha detto in una radio di New York. Rudy Giuliani non ha mandato giù l’halftime show dell’ultimo Super Bowl. Ad infastidirlo particolarmente è stato il gesto di Eminem, come ha raccontato alla radio di New York 77WABC. “Perché non va in un altro Paese? Si inginocchiasse da qualche altra parte”, ha detto. “Sapete quanti poliziotti erano lì a difenderlo e proteggerlo? Insomma, la criminalità è fuori controllo a Los Angeles. Crede che fossero lì perché tutti amano Eminem?”. Eminem, ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022), il sindaco di New York, si scagliadopo l’halftime show del Super Bowl 2022: “Con il supporto a Black Lives Matter l’NFL ha preso in giro la polizia”, ha detto in una radio di New York.non ha mandato giù l’halftime show dell’ultimo Super Bowl. Ad infastidirlo particolarmente è stato il gesto di, come ha raccontato alla radio di New York 77WABC. “Perché non va in un? Sida qualche altra parte”, ha detto. “Sapete quanti poliziotti erano lì a difenderlo e proteggerlo? Insomma, la criminalità è fuorillo a Los Angeles. Crede che fossero lì perché tutti amano?”., ...

Il sindaco di New York contro Eminem per il gesto al Super Bowl Ph: Leticia Lima/Wikimedia Sono parole pesanti, quelle del sindaco di New York contro Eminem all'indomani di quel gesto portato in scena durante l'halftime show del Super Bowl . Rudy Giuliani ha detto la sua in un'intervista rilasciata per 77ABC, la radio della Grande Mela. Eminem si inginocchia al Super Bowl Durante l'halftime show del Super Bowl, ricordiamo, Eminem si era ...

