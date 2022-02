Roma-Verona, rimonta dei capitolini: all’Olimpico è 2-2, in gol Volpato e Bove (Di sabato 19 febbraio 2022) Termina in pareggio la gara tra Roma e Verona, valida per la 26a giornata di Serie A. rimonta giallorossa dopo il vantaggio degli ospiti Leggi su mediagol (Di sabato 19 febbraio 2022) Termina in pareggio la gara tra, valida per la 26a giornata di Serie A.giallorossa dopo il vantaggio degli ospiti

Advertising

OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-2 Verona *(Volpato 65') #SSFootball - PagineRomaniste : #RomaVerona è la prima gara di #serieA in cui segnano due giocatori nati dal 2002 in poi #ASRoma - DanieleSormani : ?? Allo stadio Olimpico di Roma termina 2-2 il match tra #Roma e #Verona. Barak e Tameze nella prima frazione. I gi… -