Rio: Fognini vola in semifinale, Berrettini cede ad Alcaraz (Di domenica 20 febbraio 2022) Nei quarti del “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis – Fabio domina l’argentino Coria e si gioca un posto in finale con il Next Gen spagnolo, che dopo un'interruzione di quasi due ore si impone in tre set su Matteo, primo favorito del seeding Leggi su federtennis (Di domenica 20 febbraio 2022) Nei quarti del “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis – Fabio domina l’argentino Coria e si gioca un posto in finale con il Next Gen spagnolo, che dopo un'interruzione di quasi due ore si impone in tre set su Matteo, primo favorito del seeding

Advertising

Eurosport_IT : FOGNINI IN SEMIFINALE ?? L’italiano non concede un attimo di tregua a Coria: battuto per 6-4 e 6-2 in poco più di u… - WeAreTennisITA : LA ZAMPATA DI FABIO ?? A Rio de Janeiro, Fognini rimonta un set di svantaggio a Pablo Carreno Busta, lo batte per 5-… - im_jordanv : ???? | Finalmente si sono disputati i QF di Rio dopo la lunga attesa dovuta alla pioggia. - Alcaraz ha superato Berr… - YahooBr : Alcaraz derruba Berrettini e desafia Fognini na semi no Rio Open - andreastoolbox : Atp Rio, Fognini in semifinale. Aspettando Berrettini-Alcaraz - La Gazzetta dello Sport -