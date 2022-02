Nba All Star Game: Tamberi diverte il pubblico, ma il suo Team cede all’Mvp Toussaint (Di sabato 19 febbraio 2022) Gianmarco Tamberi è stato uno degli uomini copertina dell’All-Star Celebrity Game, match inaugurale dell’All Star Game, atteso evento cestistico made in Usa. L’azzurro ha impressionato il pubblico statunitense per le doti atletiche dimostrate, anche senza la sua amata asta a sostenerlo; tra schiacciate e giocate qualitativamente rilevanti, Tamberi ha certamente conquistato un posto nel cuore degli appassionati americani, anche considerando la genuinità della sua passione e delle sue esultanze. Sebbene l’apporto dell’atleta italiano sia stato di un certo livello, ciò non è bastato per garantire al Team Walton il successo; vittoria infatti per 65-51, dunque abbastanza netta, del Team Nique, guidato dallo straripante Alex ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Gianmarcoè stato uno degli uomini copertina dell’All-Celebrity, match inaugurale dell’All, atteso evento cestistico made in Usa. L’azzurro ha impressionato ilstatunitense per le doti atletiche dimostrate, anche senza la sua amata asta a sostenerlo; tra schiacciate e giocate qualitativamente rilevanti,ha certamente conquistato un posto nel cuore degli appassionati americani, anche considerando la genuinità della sua passione e delle sue esultanze. Sebbene l’apporto dell’atleta italiano sia stato di un certo livello, ciò non è bastato per garantire alWalton il successo; vittoria infatti per 65-51, dunque abbastanza netta, delNique, guidato dallo straripante Alex ...

Advertising

SkySportNBA : ?? PROGRAMMI PER QUESTA NOTTE?? ?? Noi abbiamo appuntamento con Gimbo ? Gli orari ? - sportface2016 : #NBAAllStar: #Tamberi diverte il pubblico, ma il suo Team cede all'MVP #Toussaint - sportface2016 : #NBAAllStar, #Tamberi da urlo: schiacciata super dell'azzurro (VIDEO) - mysticalflo : te amo nba all stars te amo - buckaroobuddie : Si ok ma Tamberi all'all star game dell'nba è una benedizione dal cielo. È un bimbo al luna park, lo amo -