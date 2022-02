Massimo Mauro difende Allegri e sbotta contro Kean: "Gli andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono..." (Di sabato 19 febbraio 2022) Nell'anticipo della 26.a giornata la Juventus non è andata oltre il pareggio per 1-1 nel derby contro il Torino, disputando una gara sottotono dove soprattutto l'attacco ha creato poche... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 19 febbraio 2022) Nell'anticipo della 26.a giornata la Juventus non è andata oltre il pareggio per 1-1 nel derbyil Torino, disputando una gara sottotono dove soprattutto l'attacco ha creato poche...

Advertising

GoalItalia : 'Treccine, tatuaggi e balli non servono' Il pensiero di Massimo Mauro su #Kean ?? - zazoomblog : Massimo Mauro difende Allegri e sbotta contro Kean: Gli andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono... -… - Pall_Gonfiato : Massimo Mauro difende Allegri e sbotta contro Kean: 'Gli andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono...' - Emme_1908 : RT @GoalItalia: 'Treccine, tatuaggi e balli non servono' Il pensiero di Massimo Mauro su #Kean ?? - PanzaMancio : RT @GoalItalia: 'Treccine, tatuaggi e balli non servono' Il pensiero di Massimo Mauro su #Kean ?? -