Mariagrazia ricoverata, nonna Margherita aggiorna i fan sulle sue condizioni: come sta la nipote (Di sabato 19 febbraio 2022) “Purtroppo non ci sono aggiornamenti. La situazione è stazionaria”. Con un messaggio lapidario nonna Margherita, star dei social, aggiorna i fan sullo stato di salute della nipote Mariagrazia Imperatrice, la giovane ricoverata nel reparto terapia intensiva di un ospedale londinese a causa di un problema cardiaco. Mariagrazia ricoverata, nonna Margherita aggiorna i fan sulle sue L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 febbraio 2022) “Purtroppo non ci sonomenti. La situazione è stazionaria”. Con un messaggio lapidario, star dei social,i fan sullo stato di salute dellaImperatrice, la giovanenel reparto terapia intensiva di un ospedale londinese a causa di un problema cardiaco.i fansue L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

