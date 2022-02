Le ultime dal Calcio Catania (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ufficio stampa del Calcio Catania ci comunica che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezione II ha accolto parzialmente il reclamo proposto da Francesco Baldini avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dopo Turris-Catania, riducendola a due turni, peraltro già scontati. L’allenatore rossazzurro potrà così tornare a guidare la squadra già in occasione dell’imminente confronto con la Virtus Francavilla. Da venerdì 18 febbraio, ha avuto inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Paganese, valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” martedì 22 febbraio alle ore 21.00. La capienza dell’impianto è stata rideterminata ai sensi della licenza concessa in data 25 ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ufficio stampa delci comunica che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezione II ha accolto parzialmente il reclamo proposto da Francesco Baldini avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dopo Turris-, riducendola a due turni, peraltro già scontati. L’allenatore rossazzurro potrà così tornare a guidare la squadra già in occasione dell’imminente confronto con la Virtus Francavilla. Da venerdì 18 febbraio, ha avuto inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara-Paganese, valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” martedì 22 febbraio alle ore 21.00. La capienza dell’impianto è stata rideterminata ai sensi della licenza concessa in data 25 ...

