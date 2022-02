Inter, il rinnovo dei dirigenti come segno (importante) di continuità (Di sabato 19 febbraio 2022) Da ieri ufficiale il rinnovo dei dirigenti dell’Inter Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità dei rinnovi dei dirigenti dell’area sport dell’Inter. Un segnale importante, soprattutto sul piano della continuità del progetto nerazzurro, come sottolineato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Tre per tre. Dopo la promessa di Zhang, fatta già lo scorso giugno prima di rientrare in Cina dopo i festeggiamenti per lo scudetto, sono stati ufficializzati ieri, infatti, i rinnovi per i tre dirigenti dell’area tecnica Interista, vale a dire l’ad Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin”. Marotta Ausilio Zhang Antonello Ausilio Baccin dirigenza fonte foto www.Inter.it“Al di là della ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Da ieri ufficiale ildeidell’Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità dei rinnovi deidell’area sport dell’. Un segnale, soprattutto sul piano delladel progetto nerazzurro,sottolineato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Tre per tre. Dopo la promessa di Zhang, fatta già lo scorso giugno prima di rientrare in Cina dopo i festeggiamenti per lo scudetto, sono stati ufficializzati ieri, infatti, i rinnovi per i tredell’area tecnicaista, vale a dire l’ad Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin”. Marotta Ausilio Zhang Antonello Ausilio Baccin dirigenza fonte foto www..it“Al di là della ...

