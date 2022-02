Il Milan inciampa | a Salerno finisce 2-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Una Salernitana commovente lotta assieme al suo nuovo allenatore, Davide Nicola, e ferma sul 2-2 il. Bonazzoli e Djuric giocano un brutto scherzo a Pioli che perde punti fondamentali in ottica scudetto, aspettando l'Inter, ora a -2 ma con due partite in meno, e il Napoli. Non bastano al ‘Diavolò i sigilli di Messias e Rebic. Con una buona dose di personalità, i campani inaugurano la gara. L'atteggiamento però non viene premiato e alla prima disattenzione gli ospiti passano in vantaggio al 5?: imbucata devastante di Theo Hernandez che vede l'inserimento di Messias con quest'ultimo freddo a battere Sepe a tu per tu. La squadra di casa non subisce il contraccolpo psicologico, ma resta con la testa in partita, pur soffrendo le offensive dei rossoneri. Al 17? Bennacer sfiora il raddoppio su calcio di punizione, sventato questa ...